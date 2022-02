Michael Bublè diventa papà per la quarta volta: sua moglie è incinta (Di martedì 22 febbraio 2022) Gioia per Michael Bublè Sono anni che Michael Bublè è uno degli artisti più amati e seguiti al mondo e le sue canzoni hanno emozionato milioni di persone. Come sappiamo però da tempo l’artista ha deciso di mettere in pausa la sua carriera per dedicarsi a pieno alla sua famiglia. Solo nel 2016 infatti Michael L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 22 febbraio 2022) Gioia perSono anni cheè uno degli artisti più amati e seguiti al mondo e le sue canzoni hanno emozionato milioni di persone. Come sappiamo però da tempo l’artista ha deciso di mettere in pausa la sua carriera per dedicarsi a pieno alla sua famiglia. Solo nel 2016 infattiL'articolo proviene da Novella 2000.

