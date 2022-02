“Mi dispiace”. Problemi di salute per Manuel Bortuzzo, costretto ad assentarsi dalla tv (Di martedì 22 febbraio 2022) La 43esima puntata del GF Vip 6, andata in onda lo scorso 21 febbraio, come al solito, non ha deluso i telespettatori a casa regalando non poche dinamiche. Per Lulù Selassié, tra l’altro, è stato il primo appuntamento nel programma di Alfonso Signorini trascorso in grande tranquillità, essendo ormai una finalista. Ma il suo Manuel Bortuzzo dov’era? Molti componenti del pubblico, che dallo scorso settembre non si sono mai lasciati scappare un minimo dettaglio, si sono accorti che, tra la platea di eliminati del GF Vip 6, Manuel Bortuzzo non c’era. Fino alla 42esima puntata era in prima fila a difendere ed idolatrare la sua dolce metà e adesso? Il nuotatore ha spiegato tutto attraverso Instagram. GF Vip: Manuel Bortuzzo positivo, l’annuncio Indubbiamente, pur non avendo ... Leggi su tuttivip (Di martedì 22 febbraio 2022) La 43esima puntata del GF Vip 6, andata in onda lo scorso 21 febbraio, come al solito, non ha deluso i telespettatori a casa regalando non poche dinamiche. Per Lulù Selassié, tra l’altro, è stato il primo appuntamento nel programma di Alfonso Signorini trascorso in grande tranquillità, essendo ormai una finalista. Ma il suodov’era? Molti componenti del pubblico, che dallo scorso settembre non si sono mai lasciati scappare un minimo dettaglio, si sono accorti che, tra la platea di eliminati del GF Vip 6,non c’era. Fino alla 42esima puntata era in prima fila a difendere ed idolatrare la sua dolce metà e adesso? Il nuotatore ha spiegato tutto attraverso Instagram. GF Vip:positivo, l’annuncio Indubbiamente, pur non avendo ...

