Le mani di Putin sul Donbass (Di martedì 22 febbraio 2022) Lo Zar riconosce i separatisti: «Ucraina vassallo degli Stati Uniti, in corso un genocidio» i primi reparti russi oltrepassano il confine. Usa e Ue: reagiremo con sanzioni durissime Leggi su lastampa (Di martedì 22 febbraio 2022) Lo Zar riconosce i separatisti: «Ucraina vassallo degli Stati Uniti, in corso un genocidio» i primi reparti russi oltrepassano il confine. Usa e Ue: reagiremo con sanzioni durissime

Advertising

fattoquotidiano : Putin e la lezione del “topo alfa”: la guerra non la vuole, ma Usa e Regno Unito giocano col fuoco (perché le mani… - Peppe24245235 : #RussiaUcraina le mani di #Putin sul #Donbass e la possibile 'guerra lampo' “Ci sono cose da non fare mai, né di… - storiamilitare : Putin e la lezione del “topo alfa”: la guerra non la vuole, ma Usa e Regno Unito giocano col fuoco (perché le mani… - insiemeadonzel : RT @francofontana43: La scelta di Putin: un atto di forza che cercherà di legittimari come risposta asimmetrica alle tante scelte sbagliate… - eusebiofg : RT @francofontana43: La scelta di Putin: un atto di forza che cercherà di legittimari come risposta asimmetrica alle tante scelte sbagliate… -