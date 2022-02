(Di mercoledì 23 febbraio 2022)Via Panfilo Castaldi, 18 – 20124Tel. 02/29522124 Sito Internet: www..it Tipologia: ricercata Prezzi: antipasti 30/34€, primi e zuppe 28/32€, secondi 40€, dolci 20€ Giorno di chiusura: Domenica e Lunedì OFFERTA Il mondo vegetale attira sempre di più gli chef, i quali, guidati non solo da una coscienza etica ed ecologica, si cimentano con un tipo di cucina che agli occhi della massa è ancora, ingiustamente, considerata privativa. Pietro Leemann, chef stellato di, lo fa da sempre, e sempre meglio aggiungiamo noi. Ne è una riprova il pranzo di quest’anno che ci ha permesso di assaggiare nuovi piatti che, ovviamente, mai come in nessun altro tipo di cucina, seguono la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Joia Milano

Agrodolce

di Carlos Passerini La Procura diha inoltrato al ministero della Giustizia la richiesta di estradizione e il mandato d'arresto ...della sua famiglia tradizionale Erano gli anni del "Toda...In cucina, così come in sala, solo donne: alla direzione Laura Santuososso, chef con svariate esperienze milanesi degne di nota come Erba Brusca,, Ratanà stesso, Enoteca Naturale, e all'estero - ...La Procura di Milano, è notizia di oggi martedì 15 febbraio ... Ricorda me stesso quando avevo la sua età». La joia antica. La sua vita è cambiata, racconta chi gli sta vicino in Brasile, basta ...Il primo appuntamento del nostro format di social dining si è svolto nel ristorante gemello del Ratantà di Milano. Vi spieghiamo perché abbiamo ... milanesi degne di nota come Erba Brusca, Joia, ...