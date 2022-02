"Imbarazzante, fuori dal mondo. Sapete con chi vivo?": Novak Djokovic fa sbroccare la Merlino, parole pesantissime (Di martedì 22 febbraio 2022) Un caso, quello della possibile presenza di Novak Djokovic agli internazionali di Roma. Un caso aperto dall'intervista a Libero di Valentina Vezzali: la sottosegretaria allo Sport, prendendo atto delle regole attualmente in vigore nel norsto paese, ha spiegato che il tennista serbo no-vax potrebbe partecipare al torneo. Presa di posizione che, però, ha sollevato un vespaio di polemiche. E a questo coro di polemiche si è unita anche Myrta Merlino, la conduttrice de L'aria che tira, il programma in onda su La7, la quale ha puntato il dito nel corso della puntata in onda ieri, lunedì 21 febbraio. Parlando di Djokovic, recentemente escluso con gran fracasso dagli Australian Open, rivolgendosi a Stefania Salmaso ha affermato: "Ha visto tutta la storia di Novak Djokovic? Io l'ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Un caso, quello della possibile presenza diagli internazionali di Roma. Un caso aperto dall'intervista a Libero di Valentina Vezzali: la sottosegretaria allo Sport, prendendo atto delle regole attualmente in vigore nel norsto paese, ha spiegato che il tennista serbo no-vax potrebbe partecipare al torneo. Presa di posizione che, però, ha sollevato un vespaio di polemiche. E a questo coro di polemiche si è unita anche Myrta, la conduttrice de L'aria che tira, il programma in onda su La7, la quale ha puntato il dito nel corso della puntata in onda ieri, lunedì 21 febbraio. Parlando di, recentemente escluso con gran fracasso dagli Australian Open, rivolgendosi a Stefania Salmaso ha affermato: "Ha visto tutta la storia di? Io l'ho ...

Advertising

TipaLoSka : @Iperborea_ Però il bacio imbarazzante e fuori luogo tra Alex e Soledad alla fine della Turandot, quello le era piaciuto... - Tluigi15 : RT @OhMyFuckingAdam: comunque gran parte dell'hashtag #RussiaUcraina è imbarazzante, come cazzo vi viene di mente di metterci di messo i vo… - Eletyr64 : RT @OhMyFuckingAdam: comunque gran parte dell'hashtag #RussiaUcraina è imbarazzante, come cazzo vi viene di mente di metterci di messo i vo… - OhMyFuckingAdam : comunque gran parte dell'hashtag #RussiaUcraina è imbarazzante, come cazzo vi viene di mente di metterci di messo i… - IM_maxrox : @Wazza_CN @FrancescoOrdine Che cosa imbarazzante il tifoso dei foggiani! Non capisco come faccia il @ilgiornale a n… -