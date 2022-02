Ilary Blasi e Francesco Totti in crisi? Quel litigio che non passa inosservato. I dettagli (Di martedì 22 febbraio 2022) Indiscrezioni sorgono sulla coppia composta da Francesco Totti e Ilary Blasi, i dettagli della vicenda. Fino a poco tempo fa si sarebbe detto, in merito all’unione tra il calciatore Francesco… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 22 febbraio 2022) Indiscrezioni sorgono sulla coppia composta da, idella vicenda. Fino a poco tempo fa si sarebbe detto, in merito all’unione tra il calciatore… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - repubblica : Francesco Totti e Ilary Blasi, l'indiscrezione: la rottura è vicina - FinallyMichele : quindi Ilary Blasi è sul mercato ?? - MrsShelbygirl : RT @sandrinaadmni: No raga, non stiamo parlando di una coppia qualsiasi. Stiamo parlando di Francesco Totti e Ilary Blasi. Lui che le dedic… -