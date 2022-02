Il conflitto genitori-figli nell’incontro online del pedagogista Daniele Novara “Urlare non serve a nulla” (Di martedì 22 febbraio 2022) Venerdì 25 Febbraio alle ore 21 si terrà l’incontro online organizzato dalla Scuola genitori CPP (Centro Pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti) in collaborazione con “Crescendo by Sodexo” – l’insieme dei servizi educativi di Sodexo dedicati alla prima infanzia- sul tema “Urlare non serve a nulla”, il cui focus sarà la gestione dei conflitti con i propri figli e come guidarli al meglio nella crescita. L’evento gratuito è aperto a genitori, istituzioni, scuole ed enti e sarà tenuto da Daniele Novara, pedagogista, direttore del CPP (Centro Pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti) e autore del best seller “Urlare non serve a nulla” che ... Leggi su newsagent (Di martedì 22 febbraio 2022) Venerdì 25 Febbraio alle ore 21 si terrà l’incontroorganizzato dalla ScuolaCPP (Centro Pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti) in collaborazione con “Crescendo by Sodexo” – l’insieme dei servizi educativi di Sodexo dedicati alla prima infanzia- sul tema “non”, il cui focus sarà la gestione dei conflitti con i proprie come guidarli al meglio nella crescita. L’evento gratuito è aperto a, istituzioni, scuole ed enti e sarà tenuto da, direttore del CPP (Centro Pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti) e autore del best seller “non” che ...

