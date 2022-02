Francesco Totti smentisce le voci sulla separazione con Ilary Blasi: “Fake news”. E ai giornalisti: “Fate attenzione, di mezzo ci sono dei bambini” (Di martedì 22 febbraio 2022) “Non è la prima volta che mi succede, ma ora sono stanco di dover smentire. Quelle che sono circolate sono Fake news“. Attraverso un video, pubblicato sui canali social, Francesco Totti smentisce le notizie di questi giorni sulla sua presunta separazione dalla moglie, Ilary Blasi. L’idolo dei tifosi giallorossi si è anche rivolto ai giornalisti: “Fate attenzione perché di mezzo ci sono anche dei bambini”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) “Non è la prima volta che mi succede, ma orastanco di dover smentire. Quelle checircolate“. Attraverso un video, pubblicato sui canali social,le notizie di questi giornisua presuntadalla moglie,. L’idolo dei tifosi giallorossi si è anche rivolto ai: “perché dicianche dei”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

