Terremoto in Alaska forte scossa di magnitudo 7.3 Allarme tsunami

Washington, 16 luglio 2025 - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.3 è stata registrata al largo dell'Alaska. Il sisma ha fatto scattare l'allarme tsunami, riferisce il Servizio geologico statunitense. L'epicentro della scossa è stato localizzato a circa 87 chilometri a sud della città isolana di Sand Point, con una profondità di 20,1 chilometri. Le autorità hanno emesso un allarme tsunami per l'Alaska meridionale e la penisola dell'Alaska.  . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Terremoto in Alaska, forte scossa di magnitudo 7.3. Allarme tsunami

