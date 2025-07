Morbegno si accende per l’estate | attesa per la Notte Bianca

A Morbegno l’estate entra nel vivo e cresce l’attesa per uno degli appuntamenti piĂą attesi: sabato 26 luglio la cittĂ sarĂ il cuore pulsante della Notte Bianca 2025, evento clou del calendario estivo organizzato dall’Associazione mandamentale dell’Unione Commercio e Turismo della provincia di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

"Viviamo Morbegno": quest'estate la festa è on the road - Spettacoli e shopping sotto le stelle, cinema all’aperto, teatro di strada, street food, la musica live nei bar e negli altri esercizi pubblici, l’esibizione dei gruppi di ballo in via Vanoni, giochi e gonfiabili dedicati ai bambini.

