Spaventare in Italia con Maurizio Sarri | Emergenza ricoverata in ospedale

Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell鈥檜ltima news riguardante la Serie A: Preocupaci贸n en Italia por el estado de salud de Maurizio Sarri. El t茅cnico de la Lazio ha tenido que ser hospitalizado de urgencia tras una sesi贸n de entrenamiento al frente del equipo, seg煤n inform贸 la prensa italiana. El preparador transalpino de 66 a帽os se encuentra ingresado en la cl铆nica privada Vila Mafalda de Roma y despert贸 la preocupaci贸n de los aficionados 鈥榖iancocelesti鈥 ante la falta de informaci贸n oficial. Pocas horas despu茅s, el club romano emiti贸 un comunicado en el que afirm贸 que Sarri se encuentra bien, y que estar铆a presente en la sesi贸n de la tarde, tras una breve hospitalizaci贸n por una enfermedad que no ha trascendido. 🔗 Leggi su Justcalcio.com