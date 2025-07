Incendio in una baita ad Albaredo per San Marco

Nella giornata di oggi, mercoledì 16 luglio, un incendio ha interessato parte della copertura di una cascina situata lungo la Strada Statale 470 nel comune di Albaredo per San Marco. Le fiamme sono divampate intorno alle ore 13:2o, con ogni probabilità a causa di un malfunzionamento di un boiler. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

