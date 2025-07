Agricoltura tagli al budget e risorse nel Fondo unico È protesta | Subito modifiche

Sui dazi si gioca una partita importante, ma ieri quella che sembrava la prima emergenza per l?agroalimentare è stata ampiamente superata dalla stangata arrivata da Bruxelles.

Nardella e l’agricoltura Ue: "Niente tagli ai fondi o torneranno i trattori" - Privitera Mondo agricolo in fibrillazione per il futuro del sostegno europeo: un tema è emerso nel corso di un dibattito ad Agrofutura Festival, la due giorni organizzata da Qn-Quotidiano Nazionale nei giorni scorsi a Firenze.

Fondo unico, @TBattistat (@Copagri): a rischio risorse agricoltura e pesca. No a taglio budget #Pac. VIDEOINTERVISTA https://agricolae.eu/fondo-unico-battista-copagri-a-rischio-risorse-agricoltura-e-pesca-no-a-taglio-budget-pac-videointervista/…

Il prossimo 24 luglio l'umanità avrà consumato l'intero budget di risorse naturali che la Terra può rigenerare in un anno. È l'Earth Overshoot Day, il giorno che, simbolicamente, segna il nostro ingresso nel "debito ecologico" annuale. Attualmente, la nostra do

Ue presenta bilancio da 2mila miliardi, meno risorse per l’agricoltura, Coldiretti: “Disastro annunciato” - La Commissione europea ha presentato un bilancio di 2mila miliardi di euro per il periodo dal 2028 al 2034. Riporta fanpage.it

Tutti contro tutti sul budget di von der Leyen: 2mila miliardi e tanti tagli per favorire la difesa - Ci sono 90 miliardi in meno per l’agricoltura, quasi 200 ... Secondo huffingtonpost.it