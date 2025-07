Studentessa prima ad ogni test in classe | erano madre e prof che rubavano i compiti di notte a scuola

La scoperta quando le due donne sono state sorprese e arrestate dalla polizia in Corea del Sud. Gli inquirenti hanno rivelato di avere prove che le due donne rubassero abitualmente i compiti della studentessa di terza superiore. Il meccanismo puntava tutto sulla docente 31enne che era stata insegnante precaria nella scuola negli anni scorsi e aveva conservato le credenziali per potere accedere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: studentessa - compiti - scuola - prima

Studente copia da ChatGPT ma dimentica di cancellare la prova. Il prof a : «Serve educazione all’AI e basta compiti a casa; Ragazzina di 12 anni accoltella compagno in una scuola vicino Roma: «Hai fatto la spia alla prof». Lo studente; Tema sull'inizio della scuola: propositi per il nuovo anno.

Scuola, Italia prima per compiti a casa in Europa. Le vacanze? «Gli ... - «Gli studenti devono vivere le festività con piacere e senza ansia» Per gli studenti italiani e i genitori torna l'incubo dei ... Da leggo.it

Compiti a casa, l’Italia batte tutti (in negativo): 8,5 ore a settimana contro le 2,5 della Corea del Sud. Perché resistiamo a cambiare? - Mentre in Finlandia i ragazzi escono da scuola e vanno a fare snowboard, in Italia aprono i libri fino a sera. orizzontescuola.it scrive