Nico Gonzalez Juve l’Inter fa sul serio | ma spunta anche questo altro club sull’esterno della Juve! La sua partenza agevolerebbe l’arrivo di… Novità

Nico Gonzalez Juve, l’Inter fa sul serio: ma spunta anche questo altro club. Ci sono importanti novità sull’argentino. La situazione di Nico Gonzalez è al centro dell’attenzione, con l’ Inter e l’Atletico Madrid che stanno monitorando da vicino l’attaccante argentino della Juventus. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il mercato estivo per i due club sembra convergere sugli stessi obiettivi offensivi: l’argentino del club bianconero e l’attaccante nigeriano Ademola Lookman, attualmente in forza all’Atalanta. Per l’Inter, Nico Gonzalez è una delle soluzioni principali se non dovesse concretizzarsi il trasferimento di Lookman. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve, l’Inter fa sul serio: ma spunta anche questo altro club sull’esterno della Juve! La sua partenza agevolerebbe l’arrivo di… NovitÃ

In questa notizia si parla di: juve - gonzalez - inter - nico

Nico Gonzalez Juve, Tudor non rinuncia a lui neanche con la Lazio: ma in quale posizione? L’ultimo aggiornamento di formazione - di Redazione JuventusNews24 Nico Gonzalez Juve, Tudor punta su di lui anche con la Lazio: ma in quale ruolo? L’ultimo aggiornamento di formazione.

Nico Gonzalez ‘fedelissimo’ di Tudor: sempre titolare dopo l’arrivo del tecnico. E in Lazio Juve… Cosa accadrà - di Redazione JuventusNews24 Nico Gonzalez è un ‘fedelissimo’ di Tudor: schierato sempre titolare dopo l’arrivo dell’allenatore croato.

Monza ko con Gonzalez e Kolo Muani, la Juve torna quarta nonostante il rosso a Yildiz - (Adnkronos) – La Juventus non delude e dimostra di non essere la stessa di Parma, frenetica e imprecisa, giocando bene il primo tempo e soffrendo nella ripresa dopo l’espulsione, diretta di Yildiz.

Nico #Gonzalez, nessun contatto tra #Inter e #Juventus per il trasferimento. Niente di concreto nemmeno con il calciatore bianconero. @FabrizioRomano Vai su X

Clamorosa indiscrezione di mercato sull'attacco dell'Inter: sulla lista dei dirigenti nerazzurri c'è anche il nome di Nico Gonzalez. Come riferito da Gianluca Di Marzio, l'attaccante argentino della Juventus è una delle alternative valutate in avanti dal club interista Vai su Facebook

Calciomercato Oggi: pazza idea Lookman per l'Inter. Nico Gonzalez vicino all'addio alla Juve; Inter-Lookman, accordo e offerta pronta: la posizione dell’Atalanta, le alternative Sancho e Nico Gonzalez e l’intreccio con la Juventus; Juve, doppio colpo dal Manchester United? La situazione.

Inter, Nico Gonzalez tra le alternative a Lookman: proposto anche Sancho, su cui c'è la Juventus - Il primo obiettivo per l'attacco dell'Inter rimane Lookman: ma i nerazzurri valutano le alternative. Scrive calciomercato.com

Nico Gonzalez-Inter è una possibilità? La risposta di Romano - Nel pomeriggio c'è chi ha parlato di un possibile interessamento dell'Inter per Nico Gonzalez della Juventus. Come scrive inter-news.it