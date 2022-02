Facebook: i Reels saranno presenti anche su questa piattaforma (Di martedì 22 febbraio 2022) Mark Elliot Zuckerberg è un informatico ed imprenditore statunitense, conosciuto in tutto il mondo per essere uno dei fondatori del social network Facebook. Dall’aprile 2013 Zuckerberg è presidente e amministratore delegato di Meta. La storia di Facebook L’imprenditore fondò Facebook nella sua mensa di Harvard il 4 febbraio 2004. Una chiara fonte di ispirazione per il progetto social potrebbe, effettivamente, risalire al Periodo della Phillips Exeter Academy, la scuola superiore dove Zuckerberg si diplomò nel 2002 e dove pubblicò l’annuario “The Photo Address Book” che gli studenti della scuola iniziarono subito a chiamare “The Facebook”. Che cosa sono i Reels? Grazie a questa funzione è possibile creare, per il momento su Instagram, dei video divertenti e personalizzati. ... Leggi su zon (Di martedì 22 febbraio 2022) Mark Elliot Zuckerberg è un informatico ed imprenditore statunitense, conosciuto in tutto il mondo per essere uno dei fondatori del social network. Dall’aprile 2013 Zuckerberg è presidente e amministratore delegato di Meta. La storia diL’imprenditore fondònella sua mensa di Harvard il 4 febbraio 2004. Una chiara fonte di ispirazione per il progetto social potrebbe, effettivamente, risalire al Periodo della Phillips Exeter Academy, la scuola superiore dove Zuckerberg si diplomò nel 2002 e dove pubblicò l’annuario “The Photo Address Book” che gli studenti della scuola iniziarono subito a chiamare “The”. Che cosa sono i? Grazie afunzione è possibile creare, per il momento su Instagram, dei video divertenti e personalizzati. ...

Facebook Reels in tutto il mondo (anche Italia): la sfida a TikTok entra nel vivo

I Facebook Reels arrivano ufficialmente in tutto il mondo, Italia compresa: la piattaforma di Mark Zuckerberg l'ha annunciato questa sera. Il comunicato stampa ufficiale dice che si trovano sia sull'...

