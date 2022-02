DIS-COLL: la disoccupazione per collaboratori a progetto e co.co.co (Di martedì 22 febbraio 2022) Cos è la DIS-COLL? La DIS-COLL è l’indennità di disoccupazione per i COLLaboratori, coordinati e continuativi o a progetto, per gli assegnisti di ricerca e per i dottorandi con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS che abbiano perso involontariamente il proprio lavoro. Dal 1 gennaio 2020 ne hanno diritto anche i giornalisti con contratto di COLLaborazione iscritti alla gestione separata INPGI. Sono esclusi: – i titolari di pensione – i titolari di partita IVA – gli amministratori, i sindaci o i revisori di società e associazioni La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla fine dell’attività lavorativa. Superato questo limite, si perde il diritto all’indennità. Qual è l’importo della disoccupazione per i ... Leggi su bergamonews (Di martedì 22 febbraio 2022) Cos è la DIS-? La DIS-è l’indennità diper iaboratori, coordinati e continuativi o a, per gli assegnisti di ricerca e per i dottorandi con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS che abbiano perso involontariamente il proprio lavoro. Dal 1 gennaio 2020 ne hanno diritto anche i giornalisti con contratto diaborazione iscritti alla gestione separata INPGI. Sono esclusi: – i titolari di pensione – i titolari di partita IVA – gli amministratori, i sindaci o i revisori di società e associazioni La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla fine dell’attività lavorativa. Superato questo limite, si perde il diritto all’indennità. Qual è l’importo dellaper i ...

