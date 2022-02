Diretta Villarreal - Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming (Di martedì 22 febbraio 2022) ... sarà trasmessa martedì 22 febbraio in Diretta su Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252 satellite) e in streaming su Mediaset Play, sportmediaset.it, SkyGo, NOW TV e Infinity+. ... Leggi su leggo (Di martedì 22 febbraio 2022) ... sarà trasmessa martedì 22 febbraio insu Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252 satellite) e insu Mediaset Play, sportmediaset.it, SkyGo, NOW TV e Infinity+. ...

Advertising

fabiofabbretti : #ChampionsLeague: continuano gli ottavi, #VillarrealJuve in chiaro su Canale 5. Ecco dove seguire tutti i match… - infoitsport : Diretta Villarreal-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - lillydessi : Diretta Villarreal-Juve ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming - Tuttosport… - SPubblicitari : #Villarreal - #Juventus Pronostico e Diretta Live - Dalla_SerieA : Diretta Villarreal-Juve ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming -… -