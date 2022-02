Covid: in Lombardia 7.146 nuovi casi e 53 decessi (Di martedì 22 febbraio 2022) Con 97.127 tamponi effettuati è di 7.146 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in lieve calo al 7,3% (ieri era al 7,5%). Il numero dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) Con 97.127 tamponi effettuati è di 7.146 il numero dipositivi al Coronavirus registrati in, con un tasso di positività in lieve calo al 7,3% (ieri era al 7,5%). Il numero dei ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, Fontana: “Da lunedì la #Lombardia torna in zona bianca” - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #covid in #lombardia, bollettino 22 febbraio: 53 morti e 7.146 casi in più (843 a Milano) - SkyTG24 : Covid, in #Lombardia 7.146 nuovi casi. I ricoverati sono 1.409 - leggoit : #covid in #lombardia, bollettino 22 febbraio: 53 morti e 7.146 casi in più (843 a Milano) - ilCoperchio : I decessi Covid, raffronto 2022 vs 2021 nel periodo 1° gennaio ad oggi, in queste regioni, nonostante i vaccini, so… -