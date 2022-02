Caro Letta, gli occhi da tigre non vi servono: governate anche quando perdete (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb – Enrico Letta vuole gli occhi da tigre. Così il segretario del Pd comunica ieri, ai suoi, in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. Letta e gli occhi da tigre Enrico Letta vuole gli occhi da tigre dai suoi candidati, come Apollo Creed da Rocky Balboa nel terzo capitolo della saga cinematografica sullo Stallone italiano. A prescindere dalla tristezza della metafora e dal contesto ridicolo in cui è stata espressa, è però divertente leggere il contenuto della dichiarazione che il prode Enrico ha fatto nella giornata di ieri alla direzione del Partito democratico: “Io guarderò ogni giocatore negli occhi e se vedrò gli occhi di tigre di chi vuole vincere lo metterò ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb – Enricovuole glida. Così il segretario del Pd comunica ieri, ai suoi, in vista delle elezioni politiche del prossimo anno.e glidaEnricovuole glidadai suoi candidati, come Apollo Creed da Rocky Balboa nel terzo capitolo della saga cinematografica sullo Stallone italiano. A prescindere dalla tristezza della metafora e dal contesto ridicolo in cui è stata espressa, è però divertente leggere il contenuto della dichiarazione che il prode Enrico ha fatto nella giornata di ieri alla direzione del Partito democratico: “Io guarderò ogni giocatore neglie se vedrò glididi chi vuole vincere lo metterò ...

