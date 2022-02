Calcio | Totti e Ilary al capolinea? Sul web il dolore dei fan

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Incredulità, sorpresa,. Così i fan della coppia d'oro delitaliano FrancescoBlasi accolgono la notizia, ormai apparsa su moltissime testate, della separazione tra i due, che sarebbe ormai conclamata e giunta già al punto di stabilire 'i dettagli' tecnici della quotidianità da separati. Moltissimi infatti i commenti degli internauti, che hanno fatto balzare in vetta ai trend topic l'hashtag #. "Francé, noi la maglietta '6 unica' nun se la scordamo, capito", scrive un fan: il riferimento è allo storico derby Lazio-Roma del 10 marzo 2002 che finì 1-5 per la squadra, reduce dallo scudetto, all'epoca guidata da Fabio Capello. La partita fu un trionfo anche per il Capitano della 'Magica' che esibì al termine del match una ...