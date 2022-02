Calcio | Inter punta sempre allo scudetto | Milan insegue

Advertising

sportface2016 : La profezia di #Salvini: 'Scudetto sicuramente a Napoli o Inter' - Inter : ?? | CALCIO D'INIZIO ?? Inizia il match di San Siro! ?? ?? Forza ragazzi!!! #InterSassuolo 0?-0? Powered by… - Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - RomanoTrullese : @belottiano Anche se la Juventus e la Fiorentina si qualificano e Inter e Napoli no sarebbe la vittoria del calcio… - Luxgraph : Inter, Suning va avanti -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Inter

Lo stop con il Sassuolo non fa vacillare l'in chiave scudetto ma il Milan si avvicina. Nonostante la sconfitta interna con gli emiliani, la seconda nelle ultime tre giornate, l'rimane saldamente avanti a tutti per la conquista dello scudetto. Gli uomini di Inzaghi, infatti, secondo gli esperti Sisal vedono il secondo tricolore consecutivo a 1,60 con ampio margine sulle ...Il 16 ottobre scorso l'viveva sulla propria pelle il primo shock del campionato, con il 3 - 1 incassato all'Olimpico in casa della Lazio. Quella sconfitta è stata però un punto di svolta per Simone Inzaghi, con la ...ROMA, 22 FEB - Lo stop con il Sassuolo non fa vacillare l'Inter in chiave scudetto ma il Milan si avvicina. Nonostante la sconfitta interna con gli emiliani, la seconda nelle ultime tre giornate, ...Si tratta del capitano Insigne, alle prese con un affaticamento muscolare, e Matteo Politano che sembra stia guarendo dal problema al polpaccio che lo ha costretto a uscire con l’Inter. Con i due in ...