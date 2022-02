Bugie | Chi le dice imita i gesti altrui: lo dice la scienza (Di martedì 22 febbraio 2022) I bugiardi tendono ad assumere la gestualità dell’interlocutore da ingannare, si tratterebbe di una risposta inconsapevole di imitazione del nostro corpo Bugie, chi le dice imita i gesti altrui, lo dice la scienza – curiosauro.itAttenzione. I bugiardi seriali sono dietro la porta. Si vestono da angeli, ma non perdono occasione per inventare storie e mentire spudoratamente. Spesso si tratta di soggetti con una personalità debole, che vogliono a tutti costi entrare nelle grazie del proprio interlocutore, che studiano la parte da recitare e falliscono spesso nell’interpretazione. Volendo far colpo, si sbaglia! I più scaltri – anche se spesso non lo ammettono – riescono subito a capire se si tratta o meno di una bugia. I ... Leggi su curiosauro (Di martedì 22 febbraio 2022) I bugiardi tendono ad assumere la gestualità dell’interlocutore da ingannare, si tratterebbe di una risposta inconsapevole dizione del nostro corpo, chi le, lola– curiosauro.itAttenzione. I bugiardi seriali sono dietro la porta. Si vestono da angeli, ma non perdono occasione per inventare storie e mentire spudoratamente. Spesso si tratta di soggetti con una personalità debole, che vogliono a tutti costi entrare nelle grazie del proprio interlocutore, che studiano la parte da recitare e falliscono spesso nell’interpretazione. Volendo far colpo, si sbaglia! I più scaltri – anche se spesso non lo ammettono – riescono subito a capire se si tratta o meno di una bugia. I ...

Advertising

isolanews1 : @TeutQ No c’è niente da capire. Lei gioca ed efurba, e intelligente, lei va avanti-indietro ogni volta, se contradi… - FrancescoDiTot1 : RT @SpallinoPaolo: Il loro ottimismo e' la nostra disgrazia, raccontano bugie, se non tolgono il green pass le restrizioni peggioreranno. N… - cri10cri4 : RT @S_soldato_Maria: @Lollo__25 Non compro niente da chi mi dice bugie da oltre 24 mesi - GennadevnaEva : @SergioCamillo85 Tradotto da chi, il discorso? Ahhhhh….si ovvio… dai tuoi amici democratici. Anche io ho sentito i… - _MoonDreams : RT @S_soldato_Maria: @Lollo__25 Non compro niente da chi mi dice bugie da oltre 24 mesi -