Bologna - Spezia 2-1 | partita | tabellino e dove vedere gli highlights

(Di martedì 22 febbraio 2022) Boccata di puro ossigeno per ilche batte per 2-1 loe trova i primi tre punti del suo 2022. I rossoblù iniziano in salita la gara perché al minuto 11 i liguri sono già avanti grazie al...

Advertising

Agenzia_Ansa : SERIE A | #BolognaSpezia 2-1 nell'incontro che ha chiuso la 26/a giornata del campionato . Il Bologna piega lo Spez… - DAZN_IT : ?? all'andata ???? al ritorno Arnautovic ?? Spezia Il Bologna torna alla vittoria: 2-1 ???? #BolognaSpezia - SkySport : BOLOGNA-SPEZIA 2-1 Risultato finale ? ? #Manaj (11’) ? #Arnautovic (40’) ? #Arnautovic (84’) ? SERIE A – 26^ GIORNA… - BabboleoNews : #SerieA, #Spezia sconfitto 2-1 a Bologna ieri sera nel posticipo della 26ma giornata di Serie A. #ThiagoMotta, al t… - news_modena : Manaj illude lo Spezia, Arnautovic firma il 2-1 del Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Spezia

...30 Prisma Taranto - Piacenza 3 - 1 18:00 Volley Perugia - Padova 3 - 1 Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 19:00 Cagliari - Napoli 1 - 1 21:002 - 1 CALCIO - LA LIGA 21:00 Celta - ...di Fabio Gennari La giornata di Serie A si è chiusa ieri sera con il pareggio del Napoli a Cagliari e il successo delsullo. Risultati alla mano, è stata una giornata molto particolare in cui tutte le squadre impegnate nelle coppe europee hanno fatto più fatica del previsto. Inter, Napoli, Lazio e ...Skorupski 6, Bonifazi 6.5, Binks 5.5, Theate 5. Il sito Tuttobolognaweb.it di titolarità di M&P Editore S.r.l.c.r. con sede in Bologna, via Nazario Sauro 8, C.F./PI 03268611203, è affiliato al network ...Un passo indietro per la squadra di Thiago Motta che ieri sera a Bologna è uscita senza punti e con un margine ... portata”, o comunque in lotta per il medesimo obiettivo dello Spezia, i liguri ...