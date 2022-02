Beppe Furino è grave: l'ex Juventus ricoverato per un'emorragia cerebrale (Di martedì 22 febbraio 2022) Giuseppe Furino è ricoverato in ospedale in gravi condizioni . L' ex Juventus , bandiera storica dei bianconeri tra gli anni '70 e '80, capace di vincere 8 scudetti con la maglia della vecchia signora,... Leggi su leggo (Di martedì 22 febbraio 2022) Giuseppein ospedale in gravi condizioni . L' ex, bandiera storica dei bianconeri tra gli anni '70 e '80, capace di vincere 8 scudetti con la maglia della vecchia signora,...

Advertising

repubblica : Paura per Beppe Furino: emorragia cerebrale, è in gravi condizioni - SkyTG24 : Beppe Furino grave in ospedale, l'ex calciatore della Juve ha avuto un'emorragia cerebrale - sportmediaset : Juve in ansia per l'ex bandiera Beppe #Furino. #SportMediaset - Renato_64 : RT @FuckTheMoviola: #Furino è stato il mio primo capitano, il primo a sollevare un'eurocoppa, a portare a casa 8 scudi, Furino è stato il v… - FraLauricella : RT @perchetendenza: 'Forza Beppe': Perché Giuseppe Furino, giocatore simbolo della Juventus negli anni Settanta e Ottanta, ha avuto un'emor… -