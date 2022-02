Barbara Berlusconi presenta il figlio Ettore Quinto

(Di martedì 22 febbraio 2022) La dirigente d’azienda e membro del consiglio di amministrazione di Fininvest,, 37 anni, hato il suo, nato lo scorso 20 novembre dalla sua storia d’amore con l’attuale compagno, Lorenzo Guerrieri, al quale è legata sentimentalmente dal 2013., figlia di Silvioe Veronica Lario, ha avuto i suoi primi due figli, Alessandro e Edoardo Valaguzza, insieme a Giorgio Valaguzza. In seguito ha avuto altri due figli, Leone e Francesco Pato, insieme a Alexandre Pato.Qunito è quindi ilmaschietto della famiglia. Sui social,ha condiviso dei teneri scatti nell’intimità di ...

Nel cast Remo Girone, Francesco Colella, Betti Pedrazzi,Ronchi e, come anticipato, Stefano ...proprio da una sua idea e che racconta l'Italia dagli anni di Tangentopoli fino all'eraha ufficializzato la relazione con Veronica Lario, nome d'arte di Miriam Bartolini, ... La coppia ha avuto tre figli:, Eleonora e Luigi. Nel 2009, Veronica Lario ha annunciato ...Sembra che Silvio Berlusconi sia pronta a convolare a nozze con la sua compagna Marta Fascina! Le indiscrezioni arrivano direttamente da Arcore: ecco cosa si sa in merito alla vicenda. Silvio ...Barbara, Eleonora e Luigi sarebbero contrari ad un nuovo matrimonio del padre. Berlusconi è stato sposato già due volte in passato: con Carla Dall'Oglio dal 1965 al 1985; con Veronica dal 1990 al 2012 ...