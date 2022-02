Avellino | blitz dei Carabinieri contro lo spaccio di droga | misure cautelari in carcere

(Di martedì 22 febbraio 2022) Cronaca di: circa 100sono impegnati in varie località dell’Irpinia per unlodi. Dalle prime ore del mattino, circa 100sono impegnati in varie località della provincia diper l’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in, emesse dal G.I.P. del Tribunale disu richiesta

Advertising

cronachecampane : Blitz antidroga in provincia di Avellino: arresti e perquisizioni #avellino #UltimeNotizie - Telespazio1 : Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo… -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino blitz

... circa 100 Carabinieri sono impegnati in varie località della provincia diper l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip del Tribunale disu .... Operazione antidroga in Irpinia, scatta il maxidei Carabinieri. Dalle prime ore del mattino sono circa 100 i Carabinieri impegnati, tra varie località della provincia di, ...Dalle prime ore del mattino circa 100 Carabinieri sono impegnati in varie località della provincia di Avellino per l’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere. Le misure emesse dal Gip ...Dalle prime ore del mattino, circa 100 Carabinieri sono impegnati in varie località della provincia di Avellino per l’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip del ...