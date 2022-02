ATP Dubai 2022, Jannik Sinner, Rublev e Hurkacz agli ottavi di finale, eliminati… (Di martedì 22 febbraio 2022) Calato il sipario su questa giornata di incontri nell’ATP500 di Dubai. Sul cemento degli Emirati Arabi lo spettacolo non è mancato al pari del vento che ha condizionato non poco alcuni incontri. Partiamo dai successi dei nomi grossi, ovvero Andrey Rublev, Jannik Sinner, Hubert Hurkacz e Roberto Bautista. Il russo (n.7 del ranking), recente vincitore del torneo di Marsiglia (Francia), ha sconfitto il britannico Daniel Evans (n.28 ATP). La maggior potenza del nativo di Mosca è stato il fattore discriminante e negli ottavi di finale l’avversario sarà l’insidioso Soonwoo Kwon (n.60 del mondo), uscito vittorioso dal confronto con il bielorusso Ilya Ivashka (n.45 del ranking). Decisamente più sofferta la vittoria di Jannik Sinner. ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) Calato il sipario su questa giornata di incontri nell’ATP500 di. Sul cemento degli Emirati Arabi lo spettacolo non è mancato al pari del vento che ha condizionato non poco alcuni incontri. Partiamo dai successi dei nomi grossi, ovvero Andrey, Huberte Roberto Bautista. Il russo (n.7 del ranking), recente vincitore del torneo di Marsiglia (Francia), ha sconfitto il britannico Daniel Evans (n.28 ATP). La maggior potenza del nativo di Mosca è stato il fattore discriminante e neglidil’avversario sarà l’insidioso Soonwoo Kwon (n.60 del mondo), uscito vittorioso dal confronto con il bielorusso Ilya Ivashka (n.45 del ranking). Decisamente più sofferta la vittoria di. ...

