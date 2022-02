Ascolti Tv 21 febbraio 2022, Màkari chiude in bellezza. Il picco dei Soliti Ignoti di Amadeus vale 6,7 milioni. Cresce Tg2 Post (Di martedì 22 febbraio 2022) Ascolti del 21 febbraio 2022. In prima serata su Rai1 il finale della seconda stagione di Màkari ha convinto una media di 5.285.000 spettatori pari al 24,4%. Su Canale 5 - dalle 21.45 all'1.25 - ... Leggi su leggo (Di martedì 22 febbraio 2022)del 21. In prima serata su Rai1 il finale della seconda stagione diha convinto una media di 5.285.000 spettatori pari al 24,4%. Su Canale 5 - dalle 21.45 all'1.25 - ...

Advertising

antoniogenna : Ieri e oggi in TV 22/02/2022 — Ascolti italiani di lunedì 21 febbraio 2022: 5,2 milioni (24,4%) per l’ultima puntat… - QuiMediaset_it : #Canale5: @Striscia programma più visto dell'access prime-time sul pubblico attivo #GFVIP leader della serata sul t… - infoitcultura : Ascolti Tv 21 febbraio 2022, Màkari chiude in bellezza. Il picco dei Soliti Ignoti di Amadeus vale 6,7 milioni - occhio_notizie : L'ultima puntata della fiction Makari 2 batte Il Grande Fratello Vip 6 questo lunedì sera?? #ascoltitv #datiauditel - il_Case : Ascolti TV | Lunedì 21 Febbraio 2022. Makari chiude in salita (24.4%-5,2 mln), cresce pure il GF Vip (22.9% – 3,5 m… -