Altro che campo largo. “Un’ammucchiata peggio dell’Unione di Prodi”. Parla lo scrittore, Giulio Cavalli: “Il progetto di Letta è già fallimentare” (Di martedì 22 febbraio 2022) L’ammucchiata sarebbe un’operazione fallimentare, sbiadita. Un tentativo di autoconservazione. Giulio Cavalli, editorialista e scrittore, usa parole nette sul progetto di Enrico Letta di far alleare il Pd sia con il Movimento 5 Stelle che con Carlo Calenda. “È molto peggio dell’Unione di Prodi”. Quale quadro si delinea dopo che Letta ha riaperto all’alleanza con Calenda? “Letta si è preso un ruolo difficile e delicato: quello di voler tenere insieme anime profondamente diverse e direi inconciliabili. E poi deve tenere insieme una truppa Parlamentare che non corrisponde minimamente al Pd, che ha in testa. I gruppi sono formati da Parlamentari scelti da un ex segretario ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 22 febbraio 2022) L’ammucchiata sarebbe un’operazione, sbiadita. Un tentativo di autoconservazione., editorialista e, usa parole nette suldi Enricodi far alleare il Pd sia con il Movimento 5 Stelle che con Carlo Calenda. “È moltodi”. Quale quadro si delinea dopo cheha riaperto all’alleanza con Calenda? “si è preso un ruolo difficile e delicato: quello di voler tenere insieme anime profondamente diverse e direi inconciliabili. E poi deve tenere insieme una truppamentare che non corrisponde minimamente al Pd, che ha in testa. I gruppi sono formati damentari scelti da un ex segretario ...

Advertising

AlbertoBagnai : Scusate: qualcuno sa dirmi in quale documento ufficiale è scritto che la delega fiscale è collegata al PNRR? Perché… - NicolaPorro : ?? Speranza che dichiara guerra a Draghi, Ricciardi che vuole la quarta dose e la Lamorgese che boicotta i referendu… - TeresaBellanova : Questo pomeriggio un altro appuntamento con “Lingua franca” su @radioleopoldait. “La verità, vi prego, sul Tap”. Ne… - cardiopatic : Ma in che lingua devo dirlo che se voi volete bene a jes quella Natastronsa deve uscire al più presto... Non è altr… - GiadaFi05689951 : RT @SofiaCinex: Dite alla Russia e all'America che dato che sono vicine di casa possono anche scannarsi lì sullo Stretto di Bering che qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Bonus wedding in Gazzetta: come richiedere il contributo a fondo perduto Inoltre, come altro requisito richiesto, è necessario che tali aziende abbiano anche registrato, nel periodo d'imposta 2020, un peggioramento del risultato economico d'esercizio in misura pari o ...

AstroSamantha, missili e bacchette magiche Qualcuno dice: 'ma dai, Barbara, non la leggere così! In fondo Trilly può fare quello che vuole con la sua bacchetta', qualcun altro invece mi manda messaggi in privato perché gli tremano le mani e ...

Altro che modello cinese Il Foglio Messina, Leonardo Santoro nominato commissario Prende così il posto di Cateno De Luca - che ha consegnato la fascia tricolore nei giorni scorsi ... Messinese di origine, nella città peloritana è stato già capo del Genio civile. Con altro ...

“Piccolo corpo” di Laura Samani, un racconto ricco di rimandi simbolici “Nel film – dice la Samani nelle note di regia – Dio non è nel miracolo e nelle preghiere, né nel dogma che divide in paradiso/inferno/limbo. Dio esiste a un altro livello: in Lince che non crede a ...

Inoltre, comerequisito richiesto, è necessariotali aziende abbiano anche registrato, nel periodo d'imposta 2020, un peggioramento del risultato economico d'esercizio in misura pari o ...Qualcuno dice: 'ma dai, Barbara, non la leggere così! In fondo Trilly può fare quellovuole con la sua bacchetta', qualcuninvece mi manda messaggi in privato perché gli tremano le mani e ...Prende così il posto di Cateno De Luca - che ha consegnato la fascia tricolore nei giorni scorsi ... Messinese di origine, nella città peloritana è stato già capo del Genio civile. Con altro ...“Nel film – dice la Samani nelle note di regia – Dio non è nel miracolo e nelle preghiere, né nel dogma che divide in paradiso/inferno/limbo. Dio esiste a un altro livello: in Lince che non crede a ...