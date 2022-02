Affittopoli a Roma | ecco perché è tutto da rifare

Advertising

RassegnaZampa : #Affittopoli a #Roma, il Comune riparte da zero: annullata la delibera #M5S -

Ultime Notizie dalla rete : Affittopoli a Roma

...le donne della Casa hanno cercato di convincere il Comune di... come si diceva, messoreddito. E per reddito, si è inteso solo ...pubblico erano stati equiparati ai furbetti dio i ......le donne della Casa hanno cercato di convincere il Comune di... come si diceva, messoreddito. E per reddito, si è inteso solo ...pubblico erano stati equiparati ai furbetti dio i ...