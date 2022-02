Viareggio Cup | sorteggiati i gironi della 72esima edizione

stefanosconti : Decisione discutibile della società - CalcioNews24 : #ViareggioCup, sorteggiati i gironi - sportli26181512 : Viareggio Women’s Cup, Milan in girone con Brondby (Danimarca), Apia Leichhardt (Australia) e Livorno: Oltre ai gir… - sportli26181512 : Viareggio Cup, sorteggiati i gironi: Milan con Westchester (Stati Uniti), Parma e Carrarese: Sono stati sorteggiati… - infoitinterno : Viareggio Cup, sorteggiato il girone dell’Inter under 18: ecco le avversarie -

Ultime Notizie dalla rete : Viareggio Cup

Sono stati sorteggiati questa mattina i sorteggi per la 72esima edizione della, torneo maschile in programma dal 16 al 30 marzo prossimo, e per la terza edizione delWomen's Footballche si terrà dal 17 al 25 marzo. La manifestazione calcistica, ...- Sono stati sorteggiati questa mattina i gironi della 72esima edizione della "" che finalmente puo' tornare in campo dopo due anni di stop a causa dell'emergenza sanitaria. Presente anche la Carrarese che è stata inserita nel raggruppamento 2 assieme a Milan , ...Sono stati sorteggiati questa mattina i sorteggi per la 72esima edizione della Viareggio Cup e per la terza edizione del Viareggio Women's Football Cup.Quest’oggi nella Sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio si è svolto il sorteggio dei gironi della 72ª Viareggio Cup in programma dal 16 al 30 marzo. La Rappresentativa Serie D è stata inserita ...