Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2022 ore 08:45 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2022 ORE 08:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON LA Viabilità DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO È INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER L’A24 E LA DIRAMAZIONE Roma-NORD. CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E LA TUSCOLANA E, AVANTI, TRA LA BUFALOTTA E L’A24; ANCORA TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; PER CHI È IN VIAGGIO SULLA CASSIA TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO NEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO PER LA BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA; TRAFFICO CONGESTIONATO INFINE SULLA FLAMINIA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 febbraio 2022)DEL 21 FEBBRAIOORE 08:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LADEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO È INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER L’A24 E LA DIRAMAZIONE-NORD. CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE-SUD E LA TUSCOLANA E, AVANTI, TRA LA BUFALOTTA E L’A24; ANCORA TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; PER CHI È IN VIAGGIO SULLA CASSIA TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO NEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO PER LA BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA; TRAFFICO CONGESTIONATO INFINE SULLA FLAMINIA ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità #Atac In Centro, sino a domani, lavori sulla rete elettrica del lungotevere Aventino, deviazioni b… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Oggi e domani, lavori notturni su viale Trastevere. Il tram 8, di sera, dalle 20 circa, sarà sostituito da bus. - romamobilita : #Roma #viabilità Oggi in Centro doppia manifestazione a via Molise - TuttoSuRoma : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Linea tram 19 interrotta e sostituita da bus nella tratta Valle Giulia-piazza Risorgimento per un… - bettadigiulio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac da oggi, in zona Marconi, lavori a via della Vasca Navale – saranno dalle 7 alle 17,30, con una de… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 21 - 02 - 2022 ore 08:15 VIABILITÀ DEL 21 FEBBRAIO 2022 ORE 08:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO DA ...GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO BLOCCATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA - ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21 - 02 - 2022 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 21 FEBBRAIO 2022 ORE 07:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO DA ...RACCORDO ANULARE TRAFFICO GIÀ INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA - SUD ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2022 ore 15:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 21 FEBBRAIO 2022 ORE 08:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO DA ...GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO BLOCCATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE- ...DEL 21 FEBBRAIO 2022 ORE 07:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO DA ...RACCORDO ANULARE TRAFFICO GIÀ INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE- SUD ...