Varese, tangenti fino a 400mila euro per dichiarare 39 falsi invalidi: sette indagati, fra loro due medici (Di lunedì 21 febbraio 2022) sette persone sono indagate a vario titolo dalla Procura della Repubblica di Varese con l’ipotesi di associazione per delinquere, corruzione e truffa ai danni dello Stato finalizzata ad assicurare benefici economici, fiscali e previdenziali derivanti dal falso riconoscimento di un’invalidità civile o di un handicap a 39 persone, dietro il pagamento di una tangente che arrivava fino a 8mila euro. Tra questi, due medici dell’Asl di Varese. Secondo le indagini i denunciati procedevano autonomamente a istituire, solo sulla carta, false commissioni Inps di valutazione, senza che gli altri componenti, spesso loro colleghi, ne fossero al corrente. In seguito, riportando gli esiti di malattie e menomazioni permanenti o croniche inventate, avviavano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022)persone sono indagate a vario titolo dalla Procura della Repubblica dicon l’ipotesi di associazione per delinquere, corruzione e truffa ai danni dello Stato finalizzata ad assicurare benefici economici, fiscali e previdenziali derivanti dal falso riconoscimento di un’tà civile o di un handicap a 39 persone, dietro il pagamento di una tangente che arrivavaa 8mila. Tra questi, duedell’Asl di. Secondo le indagini i denunciati procedevano autonomamente a istituire, solo sulla carta, false commissioni Inps di valutazione, senza che gli altri componenti, spessocolleghi, ne fossero al corrente. In seguito, riportando gli esiti di malattie e menomazioni permanenti o croniche inventate, avviavano ...

Advertising

rozzo_barone : RT @fattoquotidiano: Varese, tangenti fino a 400mila euro per dichiarare 39 falsi invalidi: sette indagati, fra loro due medici https://t.c… - NicolosoRoberto : RT @fattoquotidiano: Varese, tangenti fino a 400mila euro per dichiarare 39 falsi invalidi: sette indagati, fra loro due medici https://t.c… - fattoquotidiano : Varese, tangenti fino a 400mila euro per dichiarare 39 falsi invalidi: sette indagati, fra loro due medici - horottoilvetro : RT @MediasetTgcom24: Varese, tangenti: 7 indagati per 39 falsi invalidi, anche medici | Certificati redatti senza visitare il paziente #gd… - normangobbi : RT @laregione: Varese, tangenti in cambio di 39 false invalidità, 7 indagati -