Ucraina | il Vaticano sa di dover stare lontano dai toni esaltati dei media occidentali

"Con il fiato sospeso", titolava giorni fa l'Osservatore Romano. E con il fiato sospeso papa Francesco segue giorno per giorno l'evolversi della situazione in Ucraina. "E' triste quando popoli che si dicono fieri di essere cristiani vedono gli altri come nemici e pensano a farsi guerra", ha esclamato domenica all'Angelus. E' da dicembre che il pontefice invita sistematicamente a risolvere lo scontro russo-americano attraverso un "serio dialogo internazionale e non con le armi". Il 26 gennaio ha voluto che si tenesse una giornata di preghiera per la pace in Ucraina, ricordando le vittime (cinque milioni di morti) e le sofferenze subite dal paese durante la seconda guerra mondiale. La settimana scorsa la comunità di Sant'Egidio ha organizzato a Roma una manifestazione. Un primo segnale per testimoniare che il mondo cattolico non intende lasciarsi ...

