Street Fighter 6 annunciato con un teaser trailer (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il countdown comparso qualche giorno fa sul sito di Capcom si è concluso, svelando tramite un teaser trailer il nuovissimo Street Fighter 6 Tanto tuonò che piovve, ed in risposta alle supposizioni della platea videoludica, le ipotesi si sono realmente tramutate in verità. Il motivo di questa frase è da ritrovare nel termine del countdown comparso qualche giorno fa, come vi avevamo prontamente riportato, sul sito di Capcom. Ai più attenti non era sfuggito che il termine di questo conto alla rovescia sarebbe coinciso con le fasi finali del torneo legato al più celebre picchiaduro della casa di Osaka, elemento che aveva portato a pensare all’annuncio di Street Fighter 6. Ed una volta tanto le supposizioni non si sono rivelate errate, con il gioco che è stato realmente ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il countdown comparso qualche giorno fa sul sito di Capcom si è concluso, svelando tramite unil nuovissimo6 Tanto tuonò che piovve, ed in risposta alle supposizioni della platea videoludica, le ipotesi si sono realmente tramutate in verità. Il motivo di questa frase è da ritrovare nel termine del countdown comparso qualche giorno fa, come vi avevamo prontamente riportato, sul sito di Capcom. Ai più attenti non era sfuggito che il termine di questo conto alla rovescia sarebbe coinciso con le fasi finali del torneo legato al più celebre picchiaduro della casa di Osaka, elemento che aveva portato a pensare all’annuncio di6. Ed una volta tanto le supposizioni non si sono rivelate errate, con il gioco che è stato realmente ...

