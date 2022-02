Sport invernali | come l' acqua può aiutare la performance degli atleti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) - Il Dottor Alessandro Zanasi, esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation, spiega perché una corretta idratazione è fondamentale quando si praticain ambienti dalle temperature rigide Milano, 21 febbraio 2022 – Gli amantisi sa, non si fanno di certo fermare da ambienti ostili e pochi gradi sul termometro. Trovarsi a praticareal freddo e incircostanze avverse all'uomo rende ancora più fondamentale la corretta assunzione didurante l'attività. In questo contesto, tuttavia, si tende spesso a sottostimare questoelemento nel momento in cui, invece, i fattori che portano a una perdita di liquidi e a un necessario aumento dell'apporto idrico si moltiplicano. Il Dottor Alessandro Zanasi, ...