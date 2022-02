Spalletti: “Abbiamo fatto troppo poco, alla fine è un buon punto” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo il pareggio ottenuto a Cagliari è intervenuto al microfono di Dazn: “Per noi è stata una partita complicata, il Cagliari meritava qualcosa in più. Anzi, meritavamo qualcosa in meno noi. Non Abbiamo mai preso in mano la partita, anche se come fase di possesso ne Abbiamo avuta di più noi. Loro volevano fare questa partita qui e noi un’altra. C’è da essere contenti per il risultato perché poi dopo queste partite di Europa League succede un po’ a tutti. Abbiamo fatto troppo poco sotto l’aspetto della qualità. Non dite più che siamo tutti, ogni volta che lo fa in due giorni perdiamo 4-5 calciatori. E’ stato bravo Osimhen a mettersi a disposizione all’ultimo secondo, era a rischio di non essere della partita. Fabian aveva un ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 21 febbraio 2022) Luciano, allenatore del Napoli, dopo il pareggio ottenuto a Cagliari è intervenuto al microfono di Dazn: “Per noi è stata una partita complicata, il Cagliari meritava qualcosa in più. Anzi, meritavamo qualcosa in meno noi. Nonmai preso in mano la partita, anche se come fase di possesso neavuta di più noi. Loro volevano fare questa partita qui e noi un’altra. C’è da essere contenti per il risultato perché poi dopo queste partite di Europa League succede un po’ a tutti.sotto l’aspetto della qualità. Non dite più che siamo tutti, ogni volta che lo fa in due giorni perdiamo 4-5 calciatori. E’ stato bravo Osimhen a mettersi a disposizione all’ultimo secondo, era a rischio di non essere della partita. Fabian aveva un ...

