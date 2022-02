Serie A, Salvini gufa: “Scudetto sicuramente a Napoli o Inter” (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Diciamo che vincono sicuramente Napoli o Inter“. C’è la scaramanzia nel sogno Scudetto del leader della Lega Matteo Salvini, noto tifoso di un Milan impegnato nella corsa al titolo. “Chi vince il campionato? Prima della partita di ieri avrei detto Inter – ha risposto Salvini, nell’epilogo calcistico dell’Intervista a 24 Mattino, su Radio 24, incentrata sui temi dell’attualita’ politica -, da milanista ho un sogno nel cassetto ma non voglio gufarmi. Però almeno è un campionato combattuto rispetto agli ultimi dieci”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Diciamo che vincono“. C’è la scaramanzia nel sognodel leader della Lega Matteo, noto tifoso di un Milan impegnato nella corsa al titolo. “Chi vince il campionato? Prima della partita di ieri avrei detto– ha risposto, nell’epilogo calcistico dell’vista a 24 Mattino, su Radio 24, incentrata sui temi dell’attualita’ politica -, da milanista ho un sogno nel cassetto ma non vogliormi. Però almeno è un campionato combattuto rispetto agli ultimi dieci”. SportFace.

