“Se ne deve andare”. Le Iene, il dietro le quinte costa carissimo: Belen Rodriguez “appesa un filo” (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’arrivo di Belen Rodriguez a Le Iene non è andato come previsto. Se ne sono accorti i telespettatori e pure i numeri dell’audience. Per tutti parla un utente della rete. “Tutti quelli che si lamentano di Belen si lamentano delle sue inesistenti doti da conduttrice ma i suoi sostenitori e il programma stesso parlano solo di quanto è “bella”. E di quanto la gente la guardi “con entrambe le mani impegnate”, praticamente un’ammissione di colpa di un programma che con Belen mirava ad attrarre l’ascolto degli arraponi”. “E nient’altro, infatti sono tutti incazzati del fatto che “l’effetto Belen” non funzioni e che la gente pretenda conduzione seria e servizi degni di nota, invece di pagliaccismo e sessualizzazione della conduttrice. Quelli che parlano di “invidia” mi fanno davvero pena, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’arrivo dia Lenon è andato come previsto. Se ne sono accorti i telespettatori e pure i numeri dell’audience. Per tutti parla un utente della rete. “Tutti quelli che si lamentano disi lamentano delle sue inesistenti doti da conduttrice ma i suoi sostenitori e il programma stesso parlano solo di quanto è “bella”. E di quanto la gente la guardi “con entrambe le mani impegnate”, praticamente un’ammissione di colpa di un programma che conmirava ad attrarre l’ascolto degli arraponi”. “E nient’altro, infatti sono tutti incazzati del fatto che “l’effetto” non funzioni e che la gente pretenda conduzione seria e servizi degni di nota, invece di pagliaccismo e sessualizzazione della conduttrice. Quelli che parlano di “invidia” mi fanno davvero pena, ...

