Rio Open, Fognini – Bolelli coppia vincente: il trofeo è tutto azzurro (Di lunedì 21 febbraio 2022) Rio de Janeiro – trofeo nel doppio che torna dopo sette anni. Se nelle gare individuali, l’Italia non ha proseguito la competizione, al Rio Open Fabio Fognini e Simone Bolelli conquistano il torneo del 2022. Era stato proprio Fognini a dire addio alle partite singole uscendo alle porte della finale personale. Anche Berrettini ha detto addio all’evento nel singolo. L’Italia ha ritrovato il sorriso grazie ai due azzurri. E’ il quarto torneo vinto insieme. Si ritrovano sul primo gradino dopo aver conquistato proprio gli Australian Open nel 2015. La competizione sfumata quest’anno è stata la Sydney Classic. Si sono imposti in finale per 7-5 6-7(2) 10-6, dopo una vera battaglia sportiva durata oltre due ore, sul britannico Jamie Murray e sul brasiliano Bruno Soares, entrambi tra i primi 30 ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 21 febbraio 2022) Rio de Janeiro –nel doppio che torna dopo sette anni. Se nelle gare individuali, l’Italia non ha proseguito la competizione, al RioFabioe Simoneconquistano il torneo del 2022. Era stato proprioa dire addio alle partite singole uscendo alle porte della finale personale. Anche Berrettini ha detto addio all’evento nel singolo. L’Italia ha ritrovato il sorriso grazie ai due azzurri. E’ il quarto torneo vinto insieme. Si ritrovano sul primo gradino dopo aver conquistato proprio gli Australiannel 2015. La competizione sfumata quest’anno è stata la Sydney Classic. Si sono imposti in finale per 7-5 6-7(2) 10-6, dopo una vera battaglia sportiva durata oltre due ore, sul britannico Jamie Murray e sul brasiliano Bruno Soares, entrambi tra i primi 30 ...

