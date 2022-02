Real Madrid, Vazquez vuole lasciare i Blancos: il Bayern Monaco monitora (Di lunedì 21 febbraio 2022) Secondo la stampa spagnola, la volontà del difensore del Real Madrid, Lucas Vazquez, è quella di lasciare il club nella finestra... Leggi su calciomercato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Secondo la stampa spagnola, la volontà del difensore del, Lucas, è quella diil club nella finestra...

goal : PSG 1-0 Real Madrid. Advantage PSG ???? - pisto_gol : Secondo Fabio Capello il Psg di Pochettino-21 tiri totali,8 in porta-e il Real Madrid di Ancelotti-3 totali,0 in po… - elchiringuitotv : ?? OFICIAL ?? ???????? Daniele ORSATO arbitrará la ida del PSG - REAL MADRID en Champions. #UCL - sportli26181512 : Real Madrid, Vazquez vuole lasciare i Blancos: il Bayern Monaco monitora: Secondo la stampa spagnola, la volontà de… - abc_deportes : Ancelotti no cambia -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Il parametro zero non è gratis: da De Vrij a Pogba (e non solo) ... nella prossima sessione estiva sarà il francese Kylian Mbappé a cannibalizzare l'attenzione per via del contratto in scadenza e del possibile trasferimento al Real Madrid con i Blancos pronti a ...

Mbappé Real Madrid, un destino segnato da anni: il retroscena ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Kylian Mbappé appare destinato ad unirsi al Real Madrid in estate. Uno scenario già segnato da ormai diverso tempo Il quotidiano spagnolo Sport fa il punto sul passaggio di Kylian Mbappé al Real Madrid in estate. Un destino ormai segnato per il ...

Le aperture spagnole - Il Barça è ancora in zona Champions. E il Real Madrid fugge TUTTO mercato WEB Copa del Rey - Il Barcelona recupera e batte il Real Madrid in finale Vittoria in rimonta per il Barcelona che si aggiudica la Copa del Rey superando il Real Madrid. Dopo una partenza da 19-3 (19-5 dopo 10'), i Blaugrana si rifanno sotto solo a fine terzo ...

Il Real avrebbe già fatto i colpi dell'anno Una notizia incredibile scuote il mondo del pallone, il Real Madrid avrebbe già completato gli acquisti di Kylian Mbappé e Erling Haaland. . Il PSG sarebbe ...

