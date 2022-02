Porto abusivo di arma da fuoco | arrestati padre e figlia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nella serata di venerdì 18 febbraio u.s., personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha tratto in arresto P.A., nato il 28/02/1955, residente a Salerno, pluripregiudicato per reati contro la persona ed in materia di armi, nonché destinatario di condanne per associazione a delinquere di stampo mafioso ed omicidio, e la di luiconvivente, nata il 12/05/1997, sulla quale risultano precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e segnalazioni in materia di stupefacenti. L’attività è scaturita da una telefonata anonima al numero di emergenza della Polizia di Stato che ha indicato la presenza di un’autovettura Mercedes con a bordo persone dedite allo spaccio di droga. Gli equipaggi in sevizio di volante, allertati, hanno individuato l’auto segnalata in via dei Mille, con i due soggetti all’interno. Dai ...