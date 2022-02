Pensioni anticipate 2022 | più flessibilità | NO contributivo | Sì ai risparmi INPS?

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Sono in molti in questi giorni sui social e soprattutto sul nostro sito ad interrogarsi suicertificati dell’e a chiedersi: ‘Come potrebbero essere usati dal Governo?‘ Visto che sono in corso gli incontri con i sindacati e che il tema cardine resta lain uscita, non si potrebbe, ci segnalano in molti, evitare di pensare al ricalcoloproposto dall’esecutivo ed usare, invece, per consentire l’uscita anticipata, senza eccessive penalizzazioni, questiderivanti a seguito della pandemia Covid? Della questione ne abbiamo parlato con l’esperto previdenziale Claudio Maria Perfetto, autore del libro “l’Economista in Camice”, ecco le sue considerazioni che cercano di analizzare oggettivamente la tematica in questo interessante editoriale. ...

Il sistema pensionistico italiano è sostenibile o no? Secondo il nono rapporto di Itinerari Previdenziale, che esamina a fondo i dati del 2020, lo è ma occorrono tagli alle pensioni anticipate. Lo studio si basa sostanzialmente sui dati degli occupati e dei pensionati riferiti al 2020. La diminuzione del tasso di occupazione e l'aumento del numero dei pensionati non è in linea con la sostenibilità del sistema. Il mese di marzo è alle porte, manca una sola settimana ormai alla fine di febbraio, ma nell'aria c'è già il sentore delle pensioni anticipate. Infatti, come da due anni a questa parte, anche nel mese di marzo verrà rispettata la prassi di Poste Italiane di anticipare il calendario dei pagamenti delle pensioni. Non cambiano i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. L'assegno anticipato scatta con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne).