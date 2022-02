Paolini-Mertens in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wta 1000 Doha 2022

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Jasminesfiderà Eliseal primo turno del Wtadi. Impegno ostico per la tennista toscana, che debutterà contro la sedicesima testa di serie e partirà nettamente sfavorita secondo i bookmakers. Ciò che lascia ben sperare è l’ultimo precedente, ad Indian Wells, in cuisi è imposta.conduce comunque 2-1 nei confronti e vuole riscattare la prematura sconfitta rimediata a Dubai la scorsa settimana. IL TABELLONE IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA COMPLETO Il match si svolgerà, lunedì 21 febbraio, come secondo incontro a partire dalle ore 13.30 italiane (dopo Riske-Linette). Latelevisiva della sfida di riferimento sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di ...

GiornaleBarga : Jasmine Paolini trova l’ostacolo Mertens al Quatar Open - NoiTv : Jasmine Paolini trova l’ostacolo Mertens al Quatar Open - SuperTennisTv : Nuova settimana su #SuperTennisTV! Il programma di Dubai e Doha: ?11:00 Vesely ?? Cilic ?13:30 Halep ?? Garcia a seg… - TennisItalia : #Tennis #wta #qataropentennis domani esordio per Jasmine #Paolini: a Doha nel primo turno sfid alla belga #Mertens. @WTA | @qataropentennis - GiornaleBarga : Jasmine Paolini debutta al “Qatar Open” contro la belga Mertens -

... streaming su sito di SuperTennis, Sky Go e SuperTenniX (per gli abbonati) All'interno, 2° match dalle ore 13:30 Jasmine(ITA) - Elise(BEL) (16) 14:30 CALCIO Primavera, Lecce - ......30 - Riske vs Linette A seguire - (16)vsGrandstand 4 A partire dalle ore 13:30 - Golubic vs (Q) PetkovicNei 32esimi di finale del torneo WTA 1000 di Doha la 26enne tennista lucchese affronta oggi (ore 14,45) la temibile belga Elise Mertens, testa di serie numero 16 del tabellone principale.Il montepremi e il prize money del Wta 1000 di Doha 2022, torneo di scena da lunedì 20 a domenica 26 febbraio. Ritorno in campo da testa di serie numero 1 per Aryna Sabalenka, c'è anche Jasmine Paolin ...