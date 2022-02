Non solo la regina Elisabetta. La pandemia continua a colpire sovrani, principi e principesse (Di lunedì 21 febbraio 2022) Che paura a corte! Fortunatamente, la quasi 96enne Elisabetta (li compie il prossimo 21 aprile) continua a mostrare solo sintomi lievi, monitorata costantemente dai medici di Windsor. Intanto, l’attesa del tampone negativo è terminata per il figlio Carlo, 73 anni, contagiato per la seconda volta nelle scorse settimane e seguito subito dalla moglie Camilla, ancora in isolamento. Il principe è fuori pericolo ma, nel lockdown del marzo 2020, era stato il primo reale europeo a contrarre il virus, con chiari sintomi influenzali. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 21 febbraio 2022) Che paura a corte! Fortunatamente, la quasi 96enne(li compie il prossimo 21 aprile)a mostraresintomi lievi, monitorata costantemente dai medici di Windsor. Intanto, l’attesa del tampone negativo è terminata per il figlio Carlo, 73 anni, contagiato per la seconda volta nelle scorse settimane e seguito subito dalla moglie Camilla, ancora in isolamento. Il principe è fuori pericolo ma, nel lockdown del marzo 2020, era stato il primo reale europeo a contrarre il virus, con chiari sintomi influenzali. ...

