Napoli, Spalletti: 'Noi meritavamo meno. Osimhen ha rischiato di non giocare. La discussione con Elmas...' (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha analizzato il pareggio contro il Cagliari: "E' stata una gara complicata nella quale... Leggi su calciomercato (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'allenatore delLucianoha analizzato il pareggio contro il Cagliari: "E' stata una gara complicata nella quale...

Advertising

antonio_gaito : #Inzaghi a DAZN ha tirato in ballo le assenze: “Mancavano giocatori importanti (2), ma dobbiamo essere più forti pu… - sportmediaset : Serie A: #CagliariNapoli 1-1, Spalletti manca l'aggancio in vetta al Milan. #SportMediaset - sscnapoli : ?? #Spalletti “Dobbiamo cercare di essere sempre il Napoli. Abbiamo caratteristiche e qualità per offrire un buon ca… - zazoomblog : Napoli Spalletti: Mai preso la gara in mano occasione persa - #Napoli #Spalletti: #preso #occasione - cn1926it : #Varriale: “Punto d’oro per il #Napoli che soffre a Cagliari. #Osimhen, che calciatore!” @realvarriale -