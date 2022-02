L' azzurro Dinamo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : azzurro Dinamo

Tiscali.it

"Ringrazio ancora l'Italia che mi ha concesso la possibilità di poter iniziare la mia nuova avventura innella precedente finestra. Sono molto contento di poter tornare, è un bellissimo gruppo,...È anche vero che l'altro assistente del commissario tecnico, Piero Bucchi, a novembre era stato esonerato dall'impegno in, in virtù del suo recente approdo sulla panchina dellaSassari.Tagsbucchi; italbasket; italiaCoach Bucchi, come vice di Meo Sacchetti, rappresenterà la Dinamo nella spedizione azzurra per le partite ...Si è chiuso con una sconfitta il quarto di finale di Coppa Italia per la Dinamo Sassari, battuta 88-68 dall'Olimpia Milano. Il coach Piero Bucchi sapeva che non sarebbe stata una gara facile per i ...