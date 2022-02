Lazio, è tornato Acerbi: infortunio smaltito dopo un mese e mezzo (Di lunedì 21 febbraio 2022) . Sarri può contate di nuovo sul suo centrale Buone notizie dalla seduta di allenamento di questa mattina per Maurizio Sarri e la Lazio. In campo con i compagni si è infatti rivisto Francesco Acerbi, che mancava da un mese e mezzo a causa di una lesione muscolare. L’infortunio è smaltito e ora spetterà all’allenatore biancoceleste decidere se buttare subito il difensore nella mischia nel match di Europa League contro il Porto. Ancora assente, invece, Ciro Immobile ancora alle prese con l’influenza che lo ha colpito mercoledì scorso. La Lazio non ha dato aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante ed è quindi plausibile che salti anche la partita europea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) . Sarri può contate di nuovo sul suo centrale Buone notizie dalla seduta di allenamento di questa mattina per Maurizio Sarri e la. In campo con i compagni si è infatti rivisto Francesco, che mancava da una causa di una lesione muscolare. L’e ora spetterà all’allenatore biancoceleste decidere se buttare subito il difensore nella mischia nel match di Europa League contro il Porto. Ancora assente, invece, Ciro Immobile ancora alle prese con l’influenza che lo ha colpito mercoledì scorso. Lanon ha dato aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante ed è quindi plausibile che salti anche la partita europea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

