L'arresto della sindaca di Sabaudia e il Monopoly delle concessioni balneari (Di lunedì 21 febbraio 2022) AGI - Corruzione, concussione e turbativa d'asta. Per queste accuse, a vario titolo, i carabinieri del Comando provinciale di Latina hanno eseguito 16 misure cautelari. Tra gli arrestati anche la sindaca di Sabaudia, Giada Gervasi, accusata di 11 turbative d'asta e una corruzione in relazione ad alcuni appalti per il mondiale di canottaggio che si è tenuto nella città. Oltre alla sindaca Gervasi, finita agli arresti domiciliari, tra i coinvolti risulta anche l'ex direttore del parco nazionale del Circeo. Sono in totale 20 gli indagati nell'inchiesta della procura di Latina che coinvolge anche altri amministratori, funzionari pubblici e imprenditori. In corso perquisizioni e sequestri da parte dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Latina. Le accuse vanno dal peculato alla corruzione, induzione indebita a dare ...

